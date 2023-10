“Da chi lo ha avuto?” | opposizione all’attacco per il video usato da Salvini contro la giudice Provenzano Pd | “È dossieraggio di Stato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È “di“, fatto per “delegittimare gli avversari”. Peppee Sandro Ruotolo, componenti della segreteria nazionale del Pd, analizzano così il caso delrisalente al 25 agosto 2018 podal vicepremier Matteosul suo profilo Facebook. Ilriprende la manifestazioneil blocco dei migranti sulla nave Diciotti, voluto dastesso, allora ministro. Il leader della Lega lo ha pubblicato 5 anni dopo per evidenziare la partecipazione alla protesta dellaIolanda Apostolico, in questi giorni è al centro delle cronache per aver disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione. Quelle immagini però non sono state girate da un reporter, ma sembra proprio la ripresa ...