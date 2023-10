Cuadrado ad Appiano Gentile | c’è la decisione che fa gioire Inzaghi! ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)si allena ade Simone Inzaghi può: è arrivata lain cui il tecnico nerazzurro ha sperato fin dall’inizio.? Juanha ripreso ad allenarsi a pieno regime ade Simone Inzaghi ha ricevuto, come sottolineato da Tuttosport, la notizia in cui stava sperando. Il giocatore, infatti, non è stato convocato dalla Colombia per le gare contro Uruguay ed Ecuador. Complici anche i canali diplomatici aperti da Viale della Liberazione. L’Inter non vuole rischiare di perderlo nuovamente e adesso può tirare un sospiro di sollievo. Fonte: Tuttosport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...