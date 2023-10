Crisi climatica | tornano in piazza i giovani di «Friday for future» - Foto e video

di Federica Capitani e Giulia Taddei Il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future torna in piazza, a poco più di cinque anni dalla sua ...

È questo il paradosso dell'Italia 2023 che hanno di fronte i Fridays for Future: l'anno in cui laha accelerato i suoi effetti è stato anche quello in cui il negazionismo è tornato a ...Per questo è fondamentale ricordare insieme che abbiamo diritto a un futuro e che non saltiamo scuola per un giorno perché non vogliamo studiare, ma perché laci preoccupa e non ...

Slogan sulla crisi climatica e sulla necessità di una tutela ambientale sempre più urgente.Il movimento per il clima "Friday For Future" in piazza in tutta Italia. Uno sciopero in nome della "resistenza climatica" per chiedere ai governi, a partire da quello italiano di fare di più. "We are ...