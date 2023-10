Così l’Italia si riavvicina al nucleare La fotografia dal Simposio di Roma

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Qualcosa si muove nell’ambito dell’energiain Italia. A maggio il Parlamento ha chiesto al governo di incamminarsi sulla strada del ritorno all’energia atomica, e l’esecutivo ha fatto seguito alla mozione (appoggiata da tutte le forze di maggioranza più Azione e Italia viva) con il lancio della Piattaforma nazionale per ilsostenibile, la cabina di regia tra gli stakeholder del settore che nel 2024 partorirà una nuova strategia. Il tutto in un momento in cui i presupposti per il rilancio del settore a livello nazionale sono sempre più solidi: stando a un sondaggio Swg presentato giovedì all’Intelligence Week di Milano, oggi il 54% degli italiani sono favorevoli al. Le realtà italiane e internazionali della filiera dell’atomo guardano con interesse agli sviluppi e fanno trapelare ...