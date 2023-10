Così Iolanda Apostolico diventa un caso politico Salvini insiste nella linea anti-giudice M5S e Pd annunciano un’interrogazione al ministro Piantedosi

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildelladi Catania, presente a una manifestazionegovernativa nel 2018 e responsabile della sentenza che ha liberato 4 migrdal centro di Pozzallo, ritenendo l’attuale decreto illegittimo, esplode nel panoramaitaliano. Non è più solo una questione di chiarimento interno all’associazione nazionale dei Magistrati e nemmeno una guerra lanciata dalMatteo. Ora ci si chiede come quelle immagini siano finite tra le mani del leader della Lega e attuale capo del ministero dei trasporti e Infrastrutture. «È motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgono buonsenso ed equilibrio» ha dichiarato quest’ultimo, in un video, ...