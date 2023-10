Così il caro-spesa fa ingrassare e mette in pericolo la salute | «Un grave errore? Il cibo pronto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’aumento dei prezzi dei generi alimentari produrrà obesità. Perché per una fascia consistente della popolazione i rincari si tradurranno in una minore qualità delacquistato. Lo dicono gli “Indicatori per il benessere equo e sostenibile” inseriti tra gli allegati del Documento di Economia e Finanza (Def). L’eccesso di peso, definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla base dell’Indice di Massa Corporea (Imc), è appannaggio di un Imc superiore a 25 tra chi ha compiuto almeno 18 anni. L’indicatore definisceil numero di individui in sovrappeso sul totale della popolazione maggiorenne. In Italia l’Imc ha toccato il suo massimo nel 2020. Forse anche a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Dopo il calo nel 2021, l’anno scorso l’Imc è tornato ad aumentare. L’indice di massa corporea L’indicatore standardizzato, ...