Cosa significa fare l’operaio nell’Italia del 2023

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Era un venerdì pomeriggio, il primo venerdì del mese di luglio di quest’anno. Al calzaturificio Italoforme di Este, in provincia di Padova, il frastuono dei macchinari accompagnava come di consueto il lavoro dei 43 operai, ognuno ovattato dietro alle proprie cuffie antirumore, qualcuno munito anche di tappi per le orecchie. Nessuno di loro immaginava che di lì a pochi minuti si sarebbero ritrovati tutti disoccupati. Italoforme è una delle aziende più antiche della provincia euganea: fondata nel 1897 da un piccolo artigiano, ereditata poi da una dinastia nobiliare, appartiene da tre generazioni alla famiglia Benetti, che l’ha rilevata negli anni Quaranta del secolo scorso. Il signor Massimo Ferraro, 61 anni, ha passato in questo calzaturificio quasi metà della sua vita. Era il 1995 quando fu assunto: «Ho iniziato come addetto ai macchinari che portano al prodotto finito, poi nel corso ...