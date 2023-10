“Cosa è cambiato” Fedez | le ultime notizie dall’ospedale | le condizioni del cantante

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023), ledi salute del rapper. Giorni di apprensione tra i fan che continuano a domandare delucidazioni in merito alla situazione clinica che sta nuovamente colpendo la famiglia dei Ferragnez. Un’operazione, quella (era marzo 2022), molto complessa e che aveva costretto i medici ha rimuove cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Poi una lunga serie di controlli, analisi, indagini per escludere recidive potenzialmente più impattanti sulla salute di. Nei giorni scorsi, poi, i fan e la famiglia erano tornati di nuovo a trattenere il respiro.dimesso, tutti gli aggiornamenti. Come sta il rapper? A dare qualche informazione in più ci ha pensato Chiara Ferragni che, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno del nosocomio milanese, ha ...