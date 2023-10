Cosa bere nel 2024? La ricetta di DOCTORWINE

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) C’è stato un momento in cui si è smesso diun bicchiere di vino a tavola per accompagnare semplicemente un pasto. È accaduto nel momento esatto in cui è subentrata la passione. Per un vino che scalda il cuore, che si lega a dei ricordi, che racconta un territorio. Il passo successivo era quello di iniziare a fare cultura intorno al vino, informazione e soprattutto formazione. Questi concetti sono alla base del lavoro di, network indipendente fondato a Roma, nel 2011, da Daniele Cernilli. Daniele Cernilli Oggi quel network si è fatto voce autorevole in Italia per la critica enologica e la divulgazione della cultura vitivinicola e la loro Guida Essenziale ai Vini d’Italia (distribuita in tutte le librerie italiane) spegne, proprio in questi giorni, dieci candeline: appuntamento fissato per il prossimo 8 ottobre a Roma, allo ...