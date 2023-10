Corriere dello Sport – “Va presa la decisione giusta”

Leggi su justcalcio

ROMA – Felipe Anderson e il futuro, è tempo di scelte da prendere insieme alla Lazio. Contratto in scadenza a giugno 2024, da gennaio, senza firma, potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club. Da parte della società c'è l'intenzione di prolungare e il brasiliano, ai microfoni di TNTs Brasil ha parlato della situazione: "Devo prendere la. Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, ma come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo. Non riusciamo a vincere in ...