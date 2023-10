Coppa del Mondo di Canoa Slalom | Ivaldi conquista il Test Event Olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Vaires-sur-Marne – E’ impegnata alla quinta e ultima tappa didella Nazionale Azzurra di. Ed è partita nel migliore dei modi la trasferta a Vaires-sur-Marne in Francia. La gara è valida comee Raffaelloha centrato il primo posto nel C1 maschile. E’ un risultato importante in prospettiva di Parigi 2024. La competizione si è anche svolta nel bacino dove il prossimo anno si sfideranno i migliori per le medaglie a cinque cerchi. E’ stata una gara perfetta quella del canoista veneto, che si è messo in luce sin dalla semifinale, chiusa con il secondo miglior tempo (97.18). Come riporta la nota di Agc di coni.it ‘Nell’ultimo atto riservato ai migliori dodici atleti, poi, non ha nuovamente commesso errori, ...