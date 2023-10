Cooperativa antimafia organizza un festicciola e il Comune di Partinico gli toglie il comodato d’uso del bene confiscato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo oltre vent’anni di lavoro su un(Palermo), ora, laNoE (No emarginazione) rischia di dover lasciare gli immobili gestiti fino ad oggi, per averto un piccolo evento musicale gratuito senza le necessarie comunicazioni ale per aver distribuito cibo e bevande senza la cosiddetta “Scia” relativa alla registrazione sanitaria. Il tutto è accaduto il 7 settembre scorso. Quella sera nell’ambito del programma estivoto per sensibilizzare la gente sull’operato dellae nell’ottica di offrire alla città una serata culturale, i soci dellahanno pensato di coinvolgere un amico, il musicista Sebastian Torres. Un’iniziativa con note balcaniche improvvisate e ...