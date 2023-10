Convocati Portogallo | due 'italiani' nella lista di Martinez

La Roma ha diramato la lista dei convocati di José Mourinho per il ritiro in Algarve ( Portogallo ): oltre all'infortunato Tammy Abraham,...

La Roma è pronta per iniziare il suo ritiro in Portogallo che durerà fino al 2 agosto . I giallorossi, dopo l'inizio della preparazione a Trigoria , ...

Roma , i convocati da Jose Mourinho per il ritiro in Portogallo : assenti gli esuberi Vina, Shomurodov, Reynolds e Gonzalo Villar la Roma ha reso ...

...() il 29 ottobre per la categoria "Senior 1" e da Marco Cuocci, luminare della Danza sportiva a livello internazionale che da sempre ha supervisionato i fratelli Tesse. "Essere...C'è anche Victor Osimhen tra i calciatoridalla Nigeria per l' amichevole con l' Arabia Saudita di Roberto Mancini in programma il ...alle 18 all'Es tádio Municipal de Portimão ().

Portogallo, i convocati per Slovacchia e Bosnia: c'è Rui Patricio, out Renato Sanches Voce Giallo Rossa

Slovacchia, Duda e Suslov convocati per le gare con Portogallo e ... Calcio Hellas

Saranno 4 i calciatori della Cremonese impegnati dalla prossima settimana in appuntamenti internazionali. Valentin Antov, Luka Lochosvhili, Charles Pickel.Convocazione in nazionale per i due centrocampisti in vista del doppio impegno valido per le qualificazioni a Euro2024 Per le sfide contro Portogallo e Lussemburgo, il ct Francesco Calzona ha convocat ...