Controlla subito la tua mail | potresti senza saperlo avere la possibilità di richiedere questo incentivo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 6 ottobre 2023)la tua eperchéaver ricevuto una comunicazione e dunque capire se puoiunper te e la tua famiglia. Ebbene sì, da pochi giorni l’INPS ha avviato un servizio attraverso il quale avvisa i genitori delladi poterl’assegno unico per i propri figli. Ad ogni modo però è necessario dare il consenso proprio sul sito dell’Inps. Ebbene. l’ente avvisa direttamente attraverso posta elettronica i neogenitori che vorranno fare richiesta dicontributo.la(ilovetrading.it) (foto: ansa.it)E’ sicuramente un servizio molto interessante perché dare modo a chi non lo sa, di non perdere il diritto a questa prestazione che è nata ed è a sostegno del ...