Continua la crisi di Holger Rune | viene demolito da Nakashima a Shanghai | ma incassa il premio per la presenza

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) I problemi alla schienano a rendere difficile la stagione 2023 del danese, il quale esce di scena in malo modo nel secondo turno del Masters 1000 di, battuto dallo statunitense Brandon, vittorioso per 6-0 6-2 in un’ora e sette minuti. Ancora lontano dalla miglior forma, il danese, che era il numero 3 del seeding, probabilmente ha partecipato al RolexMasters in quanto questo è un torneo obbligatorio e la mancata partecipazione avrebbe comportato uno zero nel ranking ATP. Giocando comunque il match odierno, nonostante la netta sconfitta, invece,si è assicurato non soltanto i 10 punti per la partecipazione, ma anche l’assegno di 30855 dollari statunitensi, ovvero circa 29238 euro, per la sconfitta al secondo ...