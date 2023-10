Connettere un disco in rete tramite USB del modem o router

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il nostropuò diventare un ottimo hub per conservare tutti i file importanti presenti tra i vari PC, semplicemente sfruttando la porta USB (presente su molti modelli di ultima generazione) e collegandoci unfisso USB esterno. Questo semplice collegamento trasformerà qualsiasiUSB in undi, accessibile da qualsiasi PC con Windows ma utilizzabile anche dai Mac, dai telefoni cellulari e dalle Smart TV. In questa guida ti mostreremo come mettere un hard disk inporta USB del, sfruttando le funzioni di condivisione dipresenti suivenduti negli ultimi anni, inclusi moltiforniti dagli operatori di telefonia Internet. LEGGI ANCHE -> Siti ...

Netflix permette di gestire i dispositivi connessi ad un singolo account, così da poter rimuovere i dispositivi che non usiamo più o per far uscire ...

... sfruttare gli aeroporti che possiedono un pianoforte al loro interno per promuovere il primo. In un mondo frenetico e in continuo movimento l'aeroporto diventa un mezzo pertante ...... sfruttare gli aeroporti che possiedono un pianoforte al loro interno per promuovere il primo. In un mondo frenetico e in continuo movimento l'aeroporto diventa un mezzo pertante ...

Domani torna il Wired Next Fest a Milano WIRED Italia