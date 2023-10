Confermata la positività di Pogba al doping al testosterone!

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 06/10/2023 Alle 14:48 CEST Come confermato da ‘Fabrizio Romano’, è risultato nuovamente positivo in una nuova analisi effettuata oggi Il calciatore francese potrebbe essere definitivamente escluso dalle dinamiche del campionato Juve La notizia peggiore si conferma con Paul. Il giocatore della Juventus è risultato positivo al nuovo test antial testosterone, in quella che è stata una controanalisi effettuata questo giovedì dopo la primadel 20 agosto.. Sembra una diagnosi definitiva. Dopo essere risultato positivo al test effettuato dopo il duello contro l’Udinese, Il calciatore francese potrebbe essere allontanato definitivamente dai campi da gioco per un periodo compreso tra due e quattro anni.. Finora era ...