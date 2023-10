Conference League | caos dopo le partite | arrestati due calciatori! | VIDEO

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Alta tensione al termine delledella 2ª giornata della fase a gironi di. Una sfida interessante ha messo di fronte Az Alkamaar e Legia, un gol di Vangelis Pavlidis ha permesso ai padroni di casa di conquistare tre punti importanti per la classifica. Tutto tranquillo, almeno fino al fischio finale dell’arbitro. Nel post-partita si è verificato il. Secondo le ultime indiscrezioni l’autobus del Legia è stato bloccato dalle forze dell’ordine olandesi prima della partenza verso la Polonia. Le autorità hanno prelevato il portoghese e capitano Josue e il serbo Radovan Pankov. I due calciatori sono stati trattenuti in Olanda e non hanno fatto ritorno a casa con il resto della squadra. Il motivo? Secondo quanto rferito dai media polacchi i due calciatori avrebbero avuto uno scontro con una ...

Firenze, 5 ott. - (Adnkronos) - Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per la Fiorentina nel gruppo F di Conference League . Al 'Franchi' i viola ...

I viola erano alla ricerca di un giocatore da alternare a Terracciano proprio in vista dell'impegno in, i biancocelesti di un secondo affidabile per Provedel , dopo il ...Caos intorno alla partita tra AZ Akmaar e Legia Varsavia di(terminata sul risultato di 1 - 0 per gli olandesi). Secondo quanto ricostruito dalla stampa polacca, Gol24 e il canale TVP, la polizia avrebbe impedito all'autobus del Legia ...

Il match di Conference League fra Az Alkmaar e Legia Varsavia ha avuto ripercussioni ben più gravi rispetto al risultato emerso sul campo con gli ...