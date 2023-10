Confapi Giovani | la nuova presidente è Claudia Maffucci | “Ogni impresa sia opportunità”

L'evento " nato da un'idea del GruppoImprenditori diVarese " si propone di dare visibilità alle aziende più all'avanguardia della compagine associativa, premiando quella che, nel ...Al III Tavolo, Confimi, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e Conflavoro. Al ... Coop, Forum Nazionale del Terzo Settore, Consiglio Nazionale. Al V e ultimo tavolo della ...

Confapi Giovani, la nuova presidente è Claudia Maffucci Agenzia ANSA

Innovation Tank. Idee in circolo con il Gruppo Giovani Imprenditori di ... varesenews.it

Eletto il nuovo consiglio del gruppo Giovani Confapi Napoli: la presidente è Claudia Maffucci, imprenditrice in campo sanitario, già membro del consiglio di presidenza del GIC. Presenti anche i compon ...Giovedì 12 ottobre 2023, nella splendida cornice di Villa Bossi a Bodio Lomnago, avrà luogo la prima edizione di “INNOVATION TANK – Think Outside the Box” ...