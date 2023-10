Concorso Istituto Zooprofilattico di Palermo | Bando per Assistenti

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Presso l’diè indetto unPubblico per la copertura di 1 ruolo di assistente tecnico specializzato nella gestione della qualità nell’ambito degli. Questa posizione è a tempo determinato di 7 mesi, ed è specificamente dedicata all’area diagnostica virologica. In ottemperanza alla deliberazione numero 496, datata 14 settembre 2023, si è lanciato un avviso di selezione, basato su valutazione dei titoli e colloquio, per la ricerca di un individuo da assumere a tempo pieno e con contratto a durata determinata, conformemente all’articolo 15-octies del decreto legislativo numero 502/1992 e le sue successive modifiche ed integrazioni. Questa ricerca ha l’obiettivo di reclutare un membro per il dipartimento degli, seguendo ...