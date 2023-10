Con il Portu e con il morale intatto

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 10/06/2023 alle 22:51 CEST Il Girona visita il campo del Cadice con nove vittime ma con il Murcian come una grande novità La squadra di Míchel spera di arrivare alla sosta con un risultato positivo che prolunghi le buone sensazioni Affrontare il Real Madrid con in palio il primo posto è stato molto bello. Storico e qualcosa del genere resterà nella memoria di tutti gli appassionati. Ha mantenuto la sua posizione e sicuramente la partita avrebbe potuto seguire un copione diverso se il Girona fosse andato in vantaggio su una delle prime occasioni da gol. Herrera E Cigankov. Lo 0-3 finale, però, riporta la squadra con i piedi per terra. Erano tutti elogi e pacche sulle spalle e si aggiungevano allo zaino dei riconoscimenti quello di Michel da quando è iniziata la stagione Tuttavia, a nessuno ...