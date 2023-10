Commissione su via D’Amelio | la destra attacca Scarpinato per le domande all’avvocato Trizzino Di Matteo | “Vergognoso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un attacco a tutto campo contro Roberto. L’ex procuratore generale di Palermo, eletto in Senato dal M5s, è finito nel fuoco incrociato di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per lerivolte a Fabio, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, nel corso dell’audizione in corso davanti allaparlamentare Antimafia, dopo le dichiarazioni sul dossier mafia e appalti e l’inesistente legame con la morte di Paolo Borsellino. I familiari del magistrato assassinato il 19 luglio 1992 con la sua scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina – hanno posizioni molto diverse sui moventi di via. Secondo, rappresentante dei figli di Borsellino, la traccia da seguire è quella di “mafia e ...