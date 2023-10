Come rimanere incinta | 7 consigli utili e 4 miti da sfatare

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La ricerca di una gravidanza è una scelta importante nella vita della coppia e dei soggetti in essa coinvolti. Si tratta di una decisione che, però, non è sempre facile concretizzare. I problemi di infertilità, tanto maschili quanto femminili, e le variabili presenti nel funzionamento degli organi riproduttivi umani, possono incidere non poco. Per, infatti, non è sufficiente avere un rapporto non protetto, ma – almeno – andrebbe previsto nei giorni fertili della donna e adottando alcuni comportamenti, abitudini e accorgimenti che, oltre al concepimento, possano favorire l’impianto dell’embrione e il vero inizio della gravidanza. Il portale WebMD riportale probabilità diogni mese sono del 15-25%; numeri molto inferiori a quanto comunemente si pensi e che indicano ...