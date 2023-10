Come la ' rivoluzione' di San Francesco sia ancora attuale - Tamara Viotto su La Gazzetta dell' Emilia

di Tamara Viotto Belluno, 4 ottobre 2023 - 4 ottobre, ricorre oggi la memoria di San Francesco, Patrono d'Italia. Prima di tutti questi appellativi semplicemente Francesco, o meglio Giovanni, il suo ...Lache inizialmente interessava tutti i i centri ad alto volume, in futuro, arriverà ...vescica e del testicolo - ma anche per le patologie benigne tipo la calcolosi o quelle femminili...

ROBERTO FIORE – “La Rivoluzione è come il vento” Scomunicando

La rivoluzione domotica: "Come la tecnologia sta trasformando le ... Giornale La Voce

Democrazia o prigionia per l'attivista iraniana premio Nobel per la Pace. "Non ho quasi alcuna prospettiva di libertà. Ho sofferto pene indescrivibili, ...Il liceo scientifico Bottoni ultimo istituto in ordine di tempo, ma sempre più scuole di tutta Italia stanno decidendo di abbracciare la sperimentazione ...