Colpo a un clan catanese | sequestrati beni per 98 milioni

Militari della Guardia di finanza stanno sequestra ndo in diverse province di Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto beni per 98 milioni nei confronti di ...

commenta Blitz anti Mafia della guardia di finanza, che ha sequestra to beni per 98 milioni di euro a due imprenditori legati al clan Scalisi di ...

La7.it - La Guardia di finanza sta sequestrando in diverse province di Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto, beni per 98 milioni nei confronti di due imprenditori ritenuti vicini almafioso ...I militari della Guardia di Finanza stanno sequestrando in diverse province di Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto beni per 98 milioni nei confronti di due imprenditori ritenuti contigui almafioso Scalisi di Adrano, articolazione locale della 'famiglia' Laudani di Catania . Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale etneo su richiesta della locale ...

Colpo a clan etneo, Gdf sequestra beni per 98 milioni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Mafia, colpo a clan catanese: Gdf sequestra beni per 98 milioni di euro TGCOM

La Guardia di finanza sta sequestrando in diverse province di Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto, beni per 98 milioni nei confronti di due imprenditori ritenuti vicini al clan mafioso Scalisi di ...Blitz antimafia della guardia di finanza, che ha sequestrato beni per 98 milioni di euro a due imprenditori legati al clan Scalisi di Adrano, articolazione locale della "famiglia" Laudani di Catania.