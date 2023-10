Colpisce con una testata l' ex compagna in pieno giorno | la polizia lo arresta

Sembrava un ordinario mercoledì in una scuola superiore in provincia di Bologna , fino a che uno studente non ha scaricato uno storditore elettrico ...

Dalmine . Ha colpito con uno skateboard prima uno studente universitario e poi un carabiniere , finché non è finito in manette con l’accusa di ...

Scattato l’arresto per un tifoso della Fiorentina a Prato per un episodio che si è inserito negli incidenti del pre partita di Fiorentina -Cagliari, ...

...terra che sono solo alcune espressioni tangibili di una malattia silenziosa chetutti noi".(). Se fino ad ora potevamo avere ondate di calore alcune volte all'anno, cosa accadrebbeun ...06 ott 07:05 Missile russola zona centrale di Kharkiv Un missile russo ha colpito il ... 06 ott 06:02 Russia: respinti attacchidroni a Sebastopoli e Belgorod La Russia afferma di aver ...

Codice Rosso, colpisce con una testata l'ex compagna in pieno ... Questure sul web

Colpisce con una tacchettata in faccia il rivale, ma evita il rosso: la ... Sport Fanpage

Si teme per la vita di una turista 67enne: Sandi Galloway, originaria di Geelong, è stata morsa da un pipistrello in Australia. Il morso dell'animale potrebbe averle ...La priorità del murciano resta il numero 1 al mondo: “Per me questo è l’obiettivo principale da ora alla fine della stagione” Dopo l’uscita di scena al China Ope n per mano del nostro Jannik Sinner, C ...