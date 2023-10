Colpaccio-Striscia | ecco che fine ha fatto il barista-evasore dell' agenzia delle Entrate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sarebbe stato sospeso ilbeccato dala Notizia a non emettere scontrini in diverse occasioni. A scoprirea sua sospensione, come mostrato nel servizio andato in onda ieri sera, è stato l'inviato del tg satirico Jimmy Ghione, che già si era occupato del caso nei mesi scorsi, quando era stato aggredito in maniera violenta insieme alla sua troupe. L'ufficio è quello di Roma 6 - Eur. Ghione, però, questa volta è stato lasciato fuori dalla porta: "Lei non può entrare", ha dichiarato la guardia giurata lì presente. L'inviato aveva chiesto di parlare con un responsabilea direzione. Ad arrivare agli uffici, poi, sono stati anche la Polizia e il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Quest'ultimo alla ...