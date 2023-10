Colorificio San Marco | da oltre 80 anni | è un punto di riferimento nella produzione e distribuzione di pitture e vernici

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) - Milano, 6 ottobre 2023.San, parte di SanGroup, è un'impresa italiana con una storia di80, che si occupa dellae delladi. Presente sull'intero territorio nazionale, commercializza i propri prodotti grazie ad un network formato da quasi 1.000 rivenditori specializzati, riuscendo a rispondere alle esigenze di tantissime realtà, attive sia in ambito B2B che B2C. La proposta dell'azienda, accessibile sul sito ufficiale www.san-.com, include molteplici articoli di elevata qualità, innovativi, tecnologicamente all'avanguardia e rispettosi dell'ambiente. Possiamo ricordare, ad esempio,per interni , ...

Parte del celebreMarco Group, e attiva nel settore da oltre ottant'anni,Marco è un'impresa italiana che, con impegno e dedizione, è riuscita ad affermarsi come un autentico punto di riferimento nel settore dei sistemi vernicianti dedicati all'edilizia ...Milano, 4 ottobre 2023. Attivo nel settore da oltre 80 anni e parte diMarco Group,M arco è un'impresa italiana che produce e distribuisce pitture e vernici, per rispondere alle richieste di clienti italiani ed esteri. Nato come semplice, oggi, il brand ...

Colorificio San Marco, da oltre 80 anni, è un punto di riferimento ... Adnkronos

Colorificio San Marco, pitture e vernici innovative, per rispondere a qualunque necessità TargatoCn.it

Milano, 4 ottobre 2023. Attivo nel settore da oltre 80 anni e parte di San Marco Group, Colorificio San M arco è un’impresa italiana che produce e distribuisce pitture e vernici, per rispondere alle ...Il colorificio San Marco è l'eccellenza italiana in ambito di pitture e vernici: un servizio di alta qualità esportato in tutto il mondo.