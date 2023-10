Classifica FIMI | Annalisa subito prima negli album | Ligabue terzo Nightmares domina nei singoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023)(US) Due nuove #1 contraddistinguono larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 29 settembre al 5 ottobre 2023.esordisce, infatti, in vettacon E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, il suo ultimo lavoro discografico, così comedi Bresh & Pinguini Tattici Nucleari supera tutti nei. Ecco le classifiche.– IDato il primo posto della new entry, i The Kolors scendono in seconda posizione con Italodisco.posto per Bon Ton di Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo (-1). Stabile alla #4 Papaya di Villabanks, a cui segue la ...

Nella settimana d'esordio di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa ha conquistato la testa della classifica Album e Vinili Fimi ...