Cinema in lutto | il famoso attore è morto a 53 anni Solo due mesi fa l’annuncio della malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo perché la mia fede si sta rafforzando”. Con queste parole l’aveva annunciato la, un tumore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era lo scorso 9 agosto e l’aveva pubblicato su Instagram un lungo post e una foto in bianco e nero che lo immortalava sul letto dell’ospedale. Tanti, tantissimi i messaggi arrivati per dargli forza e non farlo sentire. Purtroppo è di oggi, venerdì 6 ottobre, la notiziasua scomparsa. Leggi anche: “Sangue ovunque e brandelli di ...