Ciclismo | Evenepoel sulla fusione Soudal-Jumbo | “Situazione poco piacevole | non sappiamo nulla”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La notizia più chiacchierata nel mondo ciclistico negli ultimi giorni è quella dellatra. In molti si chiedono se si vedrà realmente una squadra con Vingegaard, Van Aert ed. Proprio quest’ultimo commenta la: “Una. Nonniente. So solo quello che voi scrivete. Per il momento ci sono solo punti interrogativi per tutti. Quello che possiamo fare è attendere e sperare che ci possa essere un lieto fine. L’atmosfera è un po’ strana e confusa”. SportFace.

