Cicciobello bomber | scoppia il caso del bambolotto di Osimhen

Osimhen diventae il Napoli querela Giochi Preziosi: 'Nessuna autorizzazione' Il Napoli contro, il bambolotto ispirato a Victor Osimhen lanciato, come scrive Repubblica , da ...Un grande classico, un pezzo di plastica degli ultimi 61 anni d'Italia, però centravanti:. È così che si chiama e secondo notizie non ufficiali circolate ieri sul web, il suo ...

Osimhen diventa un bambolotto: arriva Cicciobello bomber. Il Napoli denuncia Giochi Preziosi la Repubblica

Cicciobello Bomber, Osimhen diventa un bambolotto. Napoli furioso, denunciato Giochi Preziosi. La foto Affaritaliani.it

Osimhen è sul mercato, lo porti via con una settantina di euro, contratto pluriennale che dura finché non si rompe. Dopo la presa in giro via social della società - non proprio gradita - per un rigore ...Il club partenopeo: "La realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club". Guai in vista per Giochi Preziosi ...