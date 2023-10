Cicciobello Bomber | il provvedimento di De Laurentiis contro il bambolotto Osimhen

(Di venerdì 6 ottobre 2023)con le fattezze di, è stra Napoli e Giochi Preziosi Depronto ad agire. CALCIO NAPOLI.ilispirato a, scatena lo stra Dee Giochi Preziosi. Il patron azzurro pronto ad agire per tutelare i diritti d’immagine. Sta facendo discutere il caso di “”, il nuovoispirato a Victore in procinto di essere lanciato sul mercato dall’azienda Giochi Preziosi. Il Napoli ha diramato un duro comunicato in cui precisa come il prodotto non sia stato autorizzato e che si attiverà per tutelare i propri interessi. Il ...

Non bastavano le maglie tarocche, oltre alle uova di pasqua e le pizze dedicate a Victor Osimhen . In commercio starebbe per arrivare un bambolotto ...

Un grande classico, un pezzo di plastica degli ultimi 61 anni d'Italia, però centravanti:. È così che si chiama e secondo notizie non ufficiali circolate ieri sul web, il suo ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli interviene sulla questione relativa al '', comunicando che si tratta di prodotto non autorizzato. 'Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all'imminente immissione in ...

"Cicciobello bomber" assomiglia tanto a Osimhen: il Napoli si arrabbia La Gazzetta dello Sport

Osimhen diventa un bambolotto: arriva Cicciobello bomber. Il Napoli denuncia Giochi Preziosi la Repubblica

Il club partenopeo: "La realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club". Guai in vista per Giochi Preziosi ...Giochi Preziosi prepara il pupazzo ispirato a Victor e la societò azzurra diffida: «Non è autorizzato, ci tuteliamo» ...