Choc a Tora e Piccilli | muore il Sindaco Luciano Fatigati

(Di venerdì 6 ottobre 2023). È morto in ospedale, dove era stato ricoverato a causa di un malore, ildi(Caserta), 41 anni compiuti lo scorso 25 agosto. Il primo cittadino si era sentito male pochi giorni fa mentre si trovava in gita alle pendici del vulcano di Roccamonfina con una scolaresca; ricoverato e sottoposto a immediate cure presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, il suo cuore ha smesso di battere, provocando un vero e proprionella comunità locale e nei comuni vicini. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook, dove molti hanno ricordato comeabbia continuato a governare negli ultimi mesi nonostante il suo stato di salute non ottimale.era stato ...