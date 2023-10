Chiesto il fallimento per Bioera - Ki Group | ex società di Daniela Santanchè

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un'altragestita in passato dae dall'ex compagno Canio Mazzaro, che ancora amministra lainsieme alla sorella della ministra del Turismo, è prossima al. ...

... è prossima al. La Procura di Milano ha infatti presentato istanza di liquidazione ...la "non fattibilità" del piano "con riguardo alle garanzie" verso i creditori e hanno quindila "...Oltre aldella chiusura della partita IVA ora devo aggiungere questa umiliazione per ... Dalle parole della lettrice deduciamo che hal' accredito Irpef a rimborso e non a ...

Pm revocano l'istanza di fallimento su Visibilia Concessionaria Avvenire

Caso Santanchè, i pm revocano l'istanza di fallimento su Visibilia ... Fanpage.it

Bioera-Ki Group prossima al fallimento. La ex società di Daniela Santanchè, è attualmente ancora amministrata dall’ex compagno Canio Mazzaro insieme alla sorella della ministra del Turismo.Iniziata a Genova l'udienza preliminare nel processo sul crac del colosso dei buoni pasto: 31 imputati, secondo la Finanza nella società si aprì una voragine ...