Chiara Nasti | le sue parole sulle donne dividono | cosa ha detto

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha tanti follower quanti hater. L’influencer napoletana è, suo malgrado, solita scatenare numerose polemiche. È colpa di un caratterino irruente, la risposta pronta (ma non sempre a modo) e alcuni atteggiamenti che, in questi anni caldi di attivismo e girl power, stridono con gli obiettivi perseguiti dal femminismo moderno. Come un attacco al body positivity e alla sorellanza sono state interpretate le sue stories più recenti. Eccoha, vittima della propria bellezza È iniziato tutto da un post simile a migliaia di altri che, ogni giorno, vengono pubblicati su Instagram. Tre foto che ritraggono una bella ragazza bionda in bikini, seduta su una barca, nella posizione giusta per mostrare tutte le curve. Ma, se la ragazza in questione è ...