Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello? L’eliminato di giovedì 5 ottobre 2023

Grande Fratello 2023, chi è uscito ieri sera lunedì 2 ottobre | Video Mediaset SuperGuidaTV

Chi è uscito dal Grande Fratello il 5 ottobre Video Mediaset Infinity

Lorenzo Remotti è stato eliminato, seppur in maniera del tutto inaspettata, nella puntata del 5 ottobre del Grande Fratello. Il concorrente ha perso al televoto flash contro Arnold Cardaropoli, ...Forse per risolvere il mistero ci vorrebbe Hercule Poirot, l'ispettore uscito dalla penna di Agatha Christie, sempre capace di pensare "out of the ...