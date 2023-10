Chi è Narges Mohammadi | l’attivista iraniana Premio Nobel per la pace 2023

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Stoccolma – Ilper ladelva all’per “la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran”. Lo ha annunciato oggi 6 ottobre la presidente della commissione deldi Oslo, sottolineando che la lotta della 51enne attivista e giornalistaè portata avanti “a fronte di un’enorme sofferenza”, ricordano le sue tante condanne e che “mentre ora parliamo è detenuta in carcere”., detenuta nel famigerato carcere di massima sicurezza di Evin, è stata arrestata 13 volte, condannata cinque, a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate. Il Comitatoha sottolineato “il tremendo costo personale” che sta pagando ...

Sono queste le parole della portavoce dell'Accademia di Oslo Berit Reiss-Andersen, che questa mattina ha deciso di premiare l'attivista iraniana Narges Mohammadi. L'attivista iraniana per i diritti umani deve capire che esistono i diritti umani, e che tutto il mondo tiene sotto

