Chi c' era con il giudice Apostolico | Capezzone smaschera gli avvocaticchi della toga | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Danielenel suo "Occhio al caffè, rassegna politicamente scorrettissima", analizza i fatti del giorno testata per testata. Inutile dirlo, il tema centrale resta quello delIolanda. Il direttore editoriale di Liberogli "" che sui giornaloni tentato di difendere ildi Catania che con una ordinanza ha di fatto cancellato il decreto Cutro. Ma c'è di più: il magistrato apparirebbe in unmentre è impegnata a partecipare a una manifestazione pro-migranti (e anti-Salvini) nel 2018. Una circostanza questa che ha scatenato una vera e propria bufera. E così, come sottolinea, ancora di più gli "si sono dati ...