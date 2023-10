Che cosa scegliere tra cardio e sollevamento pesi per vivere più a lungo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ognuno di noi è portato a credere che quello che sta facendo sia un bene per la propria salute. Questo vale per i maratoneti che hanno dedicato troppo tempo, denaro e fatica alla loro vocazione tanto da non avere fiducia in nessun'altro tipo di attività fisica. Lo stesso vale per i sollevatori diche faticano a trovare la taglia giusta di pantaloni a causa delle ore passate al bilanciere. C'è un dibattito continuo sui meriti delrispetto alche a volte sembra accendersi più per giustificare il proprio comportamento invece di cercare un valido fondamento scientifico. In particolare, il dibattito attorno al quale le contrapposte fazioni si accapigliano si basa su un'annosa domanda: quale tra le due attività aiuta apiù a? Molto prima che Bryan ...