Cgil in piazza a Roma | Fratoianni Avs | ' Ci saremo anche noi | preoccupa lo stato sociale del Paese'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Domani sabato 7 ottobre lascende in, per protestare contro le politiche del governo Meloni. Un appuntamento che apre l'autunno caldo delle parti sociali, con l'opposizione che ...

Il leader pentastellato prepara l'asse con Landini e scende in piazza con la Cgil . Sullo sfondo la competizione tra le due sinistre: Conte da una ...

Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Il Pd non smobilita". Lo ha detto Elly Schlein a margine della segreteria dem di stamattina, una riunione "positiva e ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi Sinistra sarà in piazza con i suoi militanti e i suoi parlamentari sabato prossimo 7 ottobre alla ...

Eravamo già convinti che fosse giusta nei tempi e nei modi la scelta della Cgil di organizzare con tante associazioni – tra cui il Coordinamento per ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Certo che domani saremo in piazza come Alleanza Verdi Sinistra con la Cgil e con centinaia di associazioni perché ciò ...

Alla direzione del Partito democratico ieri la segretaria Elly Schlein ha alzato lo scontro con il governo e ha annunciato una manifestazione per ...

... uno dei quali è lo stesso Landini che scende inper chiedere ad alta voce il salario minimo ... contro la precarietà e per un futuro diverso", ha detto il segretario generale della......"in nome della #ResistenzaClimatica " e per il quale è scesa ine lo farà anche il 7 ottobre, a Roma, alla manifestazione nazionale "La via maestra insieme alla Costituzione", con lae ad ...

Diritti in piazza con la Cgil Il Manifesto

Cgil Puglia, la leader Gigia Bucci: «Scendiamo in piazza perché è in pericolo il sistema di diritti» La Gazzetta del Mezzogiorno

Centrali a gas fossile, metanodotti, depositi, autorizzazioni per trivellazioni e rigassificatori. Sciopero per il clima in nome della #ResistenzaClimatica ...Alla manifestazione nazionale lanciata dalla segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà sicuramente il M5s di Conte ...