Cesara Buonamici | gaffe in diretta | interviene Signorini

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Piccolainper. L’accadutoè una giornalista e conduttrice televisiva italiana, probabilmente tra le più amate e conosciute del Bel Paese.. In attività dagli anni 70, lai ha esordito curando diverse rubriche giornalistiche per le reti Fininvest, divenendo poi uno dei volti simbolo del TG5, per il quale lavora fin dal lancio avvenuto il 13 gennaio 1992. Oggiè uno dei volti di spicco del Grande Fratello, una voce pulita e mai banale, pronta a dire la propria mantenendo integrità e savoir fair con un pizzico di ironia. Proprio nelle ultime ore, però, lainciampa in una piccola. Durante la presenza in studio di Lorenzo, ultimo eliminato ...