Cerreto | Di Lauro | “Con il nuovo servizio di raccolta rifiuti un aumento del 20%”

...Alessandro CATTOI Vanessa CAVANDOLI Laura CAVO Ilaria CECCHETTI Fabrizio CENTEMERO Giulio...Andrea DE MICHELI Paola DE MONTE Isabella DE PALMA Vito DI BIASE Michela DI GIUSEPPE Andrea DI......Alessandro CATTOI Vanessa CAVANDOLI Laura CAVO Ilaria CECCHETTI Fabrizio CENTEMERO Giulio...Andrea DE MICHELI Paola DE MONTE Isabella DE PALMA Vito DI BIASE Michela DI GIUSEPPE Andrea DI...

Cerreto, Di Lauro: "Con il nuovo servizio di raccolta rifiuti un ... NTR24

Gazzetta di Benevento Gazzetta di Benevento

“Domenica allo stadio Monterisi di Cerignola è in programma il match del girone C della Serie C Audace Cerignola-Benevento. Nonostante da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive la parti ...“Lunedì 9 ottobre prossimo partirà il servizio di raccolta dei rifiuti urbani gestito dalla nuova impresa che ha vinto, già da un anno, la gara d’appalto presso il Comune di Cerreto. Grazie alla scelt ...