Cerignola-Benevento | Mastella | “Aumentare disponibilità di ticket per trasferta in Puglia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Domenica allo stadio Monterisi diè in programma il match del girone C della Serie C Audace. Nonostante da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive la partita non sia stata segnalata tra quelle a rischio, e il settore ospiti dello stadio dipossa contenere tra i 450 e i 500 spettatori, ai tifosi delsono stati destinati soltanto 250 biglietti. Tra le altre cose, mi risulta che tra le due tifoserie esista da tempo un rapporto di reciproco rispetto e in passato non si siano mai verificati incidenti. Alla luce del fatto che i 250sono andati letteralmente a ruba in poche ore (le due città distano non più di un’ora e un quarto d’auto), mi permetto di rivolgere un accorato appello alle ...