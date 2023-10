furibondo per non esser stato pagato per il lavoro eseguito, ha preso la drastica decisione di distrugge re l’intero tetto da lui costruito sopra al ...

Non era stato pagato per il lavoro eseguito, e allora, furibondo, ha pensato di distrugge re l’intero tetto da lui costruito sopra al giardino del ...

Un operaio edile di 50 anni è morto dopo essere precipitato daldi un capannone che ha ceduto nelle campagne di Simaxis, nell'Oristanese. L'uomo, Roberto Carboni, stava effettuando dei lavori per conto di una piccola impresa edile in un'azienda di ...Un operaio edile di 50 anni è morto dopo essere precipitato daldi un capannone che ha ceduto nelle campagne di Simaxis , nell'Oristanese. L'uomo, Roberto Carboni, stava effettuando dei lavori per conto di una piccola impresa edile in un'azienda di ...

Cede il tetto di un capannone, operaio muore nell'Oristanese Agenzia ANSA

Cede il tetto di un capannone, operaio muore a Simaxis dopo una ... SardiniaPost

Un operaio edile di 50 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone che ha ceduto nelle campagne di Simaxis, nell’Oristanese. L’uomo, Roberto Carboni, stava effettuando dei lavori ...Un operaio edile di 50 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone che ha ceduto nelle campagne di Simaxis, nell'Oristanese. (ANSA) ...