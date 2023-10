C’è Oaktree dietro al canale di Lega | e il fondo potrebbe prendersi anche l’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) C’èal nascente (forse, chissà)didella Serie A, quello che dovrebbe scavalcare i soliti broadcaster dopo la delusione delle offerte al ribasso per i diritti tv del prossimo ciclo. Ilstatunitense, scrive Bloomberg, che nel 2021 ha concesso un finanziamento da 275 milioni a Suning e agli Zhang per, ha presentato una proposta da 950 milioni di euro l’anno garantiti. Si tratta evidentemente di una mossa chesparigliare tutto, confermail Sole 24 Ore., assistito da Centerview Partners, vuole entrare nel calcio italiano finanziando la realizzazione delche offrirebbe le partite della Serie A direttamente ai consumatori senza passare per Sky o Dazn. ...