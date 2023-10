C’è ancora qualcuno che scommette su Jimmy?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo il tradimento diai danni di Jey, nel match decisivo di quest’ultimo contro Roman Reigns per il titolo mondiale, era ovvio che il pubblico si schierasse compatto con Jey Uso che è stato l’unico membro della Bloodline ad opporsi al giogo del Tribal Chief. E difatti Jey, portato in spalla dai fan della WWE, ha raggiunto le vette della federazione, affermandosi senza dubbio come uno degli uomini di punta di casa Stamford. E la decisione di spostarlo a Raw è ulteriore conferma di ciò; A Smackdown c’è Roman Reigns, il cui regno va avanti incontrastato da 3 anni e per il quale si prevede una “fine” roboante per la quale, forse, Jey non era ritenuto idoneo. Restare nello show blu, incapace di scalzare il più blasonato cugino dalla cima della montagna, avrebbe rischiato di immobilizzarlo in una posizione secondaria per la sua carriera (fortemente in ascesa) ...