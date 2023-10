Caso Pogba | le controanalisi confermano la positività al testosterone Rischia una squalifica fino a 4 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo essere risultato positivo a un controllo anti-doping a inizio settembre, i risultati dellecondotte dal laboratorio romano dell’Acqua Acetosa hanno confermato ladi Paulai metaboliti del. A questo punto, la Procura nazionale antidoping aprirà l’istruttoria e il centrocampista francese potrà scegliere tra il patteggiamento e il processo. Nella prospettiva peggiore,unadi 4in base al Codice Sportivo Antidoping di Nado Italia: si tratterebbe di una grave colpo per la carriera del 30enne giocatore che è rimasto fermo per molto tempo nelle ultime stagioni a causa di una serie di guai fisici. Il primo controllo anti-doping era avvenuto in occasione della prima giornata di ...