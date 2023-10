Caso Mario Rui | l’agente risponde a Garcia | “Non gli ha mai detto di non essere d’accordo con me”

(Di venerdì 6 ottobre 2023)diRui,Giuffredi, ha replicato alle dichiarazioni del mister Rudiin conferenza stampa. CALCIO NAPOLI. La tensione traGiuffredi e l’allenatore del Napoli, Rudi, è esplosa nuovamente. Dopo le critiche di Giuffredi nei confronti del tecnico,aveva dichiarato in conferenza stampa che il calciatoreRui non eracon le parole del suo procuratore. Tuttavia, Giuffredi ha voluto precisare la situazione attraverso i social media. Ecco quanto si legge su Instagram: “Non ho intenzione dire al signor. Ma ho il sacrosanto dovere di precisare che MAI il mio assistito,Rui, ha ...

Aveva sollevato lui ilDb Dimaro (Tn) 20/07/2023 - amichevole / Napoli - Anaune Val di Non / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:Rui Giuffredi - procuratore diRui - ...... potrà segnalarlo attivando le verifiche del. "Come Federalimentare siamo orgogliosi di ... Per il Presidente INDICAM,Peserico , "la tutela delle proprietà intellettuale e la difesa dalle ...

Napoli, scoppia il caso Mario Rui: "Forse Garcia non lo conosce…" - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, scoppia il caso Mario Rui. L'agente: "Da parte di Garcia gestione sciagurata" Quotidiano Sportivo

L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha replicato alle dichiarazioni del mister Rudi Garcia in conferenza stampa.Il caso Mario Rui continua a tenere banco in casa Napoli. Dopo le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa, non si è fatta attendere la replica ...