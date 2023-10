Caso Cicciobello Osimhen | Preziosi sbotta contro il Napoli | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nuovo retroscena sulpeculiare che ha visto ancora una volta al centro delle attenzioni iled la celebre bambola di GiochiNuova faccenda che colpisce il mondo, stavolta è scoppiato ildel “bambolotto-bomber”, ossia una versione di “” ma con le chiare fattezze di Victor. Messo in commercio da Giochial prezzo di 70 euro, la cifra alta non ha scoraggiato i tifosi che sono corsi sul mercato per accaparrarsi l’ennesimo oggetto del loro beniamino. Intanto come specificato ieri da una nota del club sarà guerra legale con la casa di produzione del bambolotto, in quanto prodotto non ufficiale. Chiaramente raffigurante l’attaccante nigeriano Victor...